В Татарстане около 35 тысяч человек остались без света из-за непогоды

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Около 35,8 тысячи человек в Республике Татарстан остались без электроснабжения из-за сильного ветра, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

Отмечается, что в среду с 14.00 из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 25 метров в секунду) происходят отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ОАО "Сетевая компания").

"Без электроснабжения остаются: часть бытовых потребителей 54 населенных пунктов (около 35800 человек); социально значимые объекты – 45. Мощность отключенных потребителей – 13,5 МВт", — говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, отметили также в министерстве.

О отключении электроэнергии в нескольких населенных пунктах Татарстана ранее в среду сообщало главное управление МЧС России по республике. По данным МЧС, информация о погибших и пострадавших не поступала. Для ликвидации последствий от территориальной подсистемы РСЧС привлечены 108 человек и 39 единиц техники.