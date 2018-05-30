МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Следственный комитет РФ официально не уведомлял защиту полковника МВД Дмитрия Захарченко о пропаже части изъятых в ходе обыска у экс-полицейского денег, сообщил журналистам в Мосгорсуде его адвокат Александр Горбатенко.
Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.
Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.
Захарченко обвиняется в том, что предупредил руководство "Нота-банка" о предстоящих обысках, и в двух эпизодах получения взятки.
Вторая взятка полковника — это дисконтная карта в ресторане "Ля Маре" со скидкой 50%. Следствие считает, что Захарченко получил взятку 3,5 миллиона рублей путем скидки в ресторане.
Захарченко вину полностью отрицает, утверждает, что карточка была оформлена на генерала Лаушкина, 800 тысяч получил также он. Кроме этого, экс-полицейский утверждает, что никого об обысках не предупреждал.