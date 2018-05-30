В Балашихе двое детей пострадали из-за упавшего на них дерева

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Двое детей 11 и 12 лет получили травмы из-за упавшего на них дерева на детской площадке в подмосковной Балашихе, следователи проводят проверку, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

"30 мая 2018 года в средствах массовой информации были опубликованы сведения о том, что в городе Балашихе на детской площадке на девочек 11 и 12 лет из-за сильного порыва ветра упало дерево. Таким образом, малолетним причинены различные телесные повреждения. По данному факту следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящий момент на месте происшествия работают следователи. В рамках проверки следователями СК будут установлены степень тяжести причиненного вреда здоровью детей. Взяты образцы спила дерева. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.