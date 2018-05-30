СБУ похитила и пытала сотрудника РЖД

САМАРА, 30 мая – РИА Новости. Работник одного из подразделений РЖД в Самарской области Евгений Петраш добровольно обратился в УФСБ по региону и рассказал о вербовке сотрудниками Службы безопасности Украины.
Петраш сообщил представителям СБУ о намерении вернуться в Россию через территорию самопровозглашенной ДНР и получил задание по сбору информации о военных объектах ополчения.
"Особое внимание уделялось фото и видео документированию фактов возможного участия российских военнослужащих в боевых действиях в Юго-восточных регионах Украины", — отметили в ведомстве.
Кроме того, по прибытии в Россию Петраш должен был осуществлять визуальную разведку объектов железнодорожного транспорта Самарской области, в том числе специальных и воинских перевозок.
Проверка показала, что действия Петраша не нанесли ущерба безопасности России.