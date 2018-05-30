Сильный ветер повалил 16 деревьев в Москве, сообщил источник

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сильный ветер повалил 16 деревьев в разных районах Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось о падении семи деревьев, в том числе одного на провода контактной сети трамвайной линии по адресу: набережная Академика Туполева, дом 3. Движение трамваев из-за ЧП было приостановлено. При падении деревьев пострадали двое детей и четверо взрослых.

"Зафиксировано падение 16 деревьев", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что количество пострадавших людей не увеличилось.