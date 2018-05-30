Площадь пожара на складе в Москве выросла до 500 квадратных метров

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Площадь пожара на складе с макулатурой в Печатниках на юго-востоке Москвы увеличилась до 500 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу Москве.
Ранее сообщалось о возгорании на площади 350 квадратных метров. Для тушения пожара на место ЧП направлен пожарный поезд.
"В складируемом помещении происходит горение макулатуры на площади 500 квадратных метров", — говорится в сообщении.
Как отмечается, распространению пожара способствует сильный ветер. На месте работает передвижная лаборатория Главного управления МЧС России по Москве, проводящая мониторинг состояния атмосферного воздуха.