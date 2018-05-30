Сильный ветер способствует распространению пожара на складе в Москве

Пожар на складе лакокрасочных изделий в районе Печатники в Москве. 30 мая 2018

Пожар на складе лакокрасочных изделий в районе Печатники в Москве. 30 мая 2018

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Распространению пожара на складе с макулатурой на юго-востоке Москвы способствует сильный ветер, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось о возгорании в Печатниках на открытой площадке складированной макулатуры на площади 350 квадратных метров. Для тушения пожара на место ЧП прибыли вертолет Ка-32 и пожарный поезд.

"Сильный ветер способствует распространению пожара", — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, пожар происходит по адресу: Южнопортовая улица, 27. Борьбу с огнем сейчас ведут 66 человек и 18 единиц техники.

Ранее МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы с сохранением до вечера. Ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Как сообщил РИА Новости руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, шесть человек, среди которых двое детей, обратились в среду за медицинской помощью из-за сильного ветра в Москве. Жизни пострадавших вне опасности.