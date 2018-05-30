Вертолет Ка-32 приступил к тушению пожара на складе с макулатурой в Москве

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Вертолет приступил к тушению крупного пожара на складе с макулатурой на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось о возгорании в Печатниках на открытой площадке складированной макулатуры на площади 350 квадратных метров. Для тушения пожара на место ЧП направлен пожарный поезд.

"К тушению пожара приступил вертолет Ка-32", — сказал собеседник агентства, добавив, что на место ЧП также прибыл пожарный поезд.

По данным МЧС, пожар происходит по адресу: Южнопортовая улица, 27. Борьбу с огнем сейчас ведут 66 человек и 18 единиц техники.