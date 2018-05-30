На мосту в Нижнем Новгороде сильным ветром перевернуло "газель"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Грузовой автомобиль "Газель" перевернуло ветром на Борском мосту на подъезде к Нижнему Новгороду, сообщили РИА Новости в областном отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД России.
"К нам поступил сигнал о том, что на въезде в Нижний Новгород, на Борском мосту, сильным ветром перевернуло автомобиль "Газель". Погибших нет. Кроме того, от нижегородцев поступали сообщения об упавших и перегородивших дорогу деревьях на проспекте Ленина, Московском шоссе, площади Горького и площади Свободы", — рассказали в отделе.
По словам собеседника агентства, он видел, как сильный ветер не только повалил деревья, но и едва не сорвал крышу с собора Александра Невского, здание которого находится рядом с региональным управлением ГИБДД.
Другие новости региона читайте здесь>>