На мосту в Нижнем Новгороде сильным ветром перевернуло "газель"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Грузовой автомобиль "Газель" перевернуло ветром на Борском мосту на подъезде к Нижнему Новгороду, сообщили РИА Новости в областном отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД России.

Тридцатого мая, около 12:30 в Нижнем Новгороде начался сильный ветер, порывы которого достигали 27 метров в секунду.

"К нам поступил сигнал о том, что на въезде в Нижний Новгород, на Борском мосту, сильным ветром перевернуло автомобиль "Газель". Погибших нет. Кроме того, от нижегородцев поступали сообщения об упавших и перегородивших дорогу деревьях на проспекте Ленина, Московском шоссе, площади Горького и площади Свободы", — рассказали в отделе.

По словам собеседника агентства, он видел, как сильный ветер не только повалил деревья, но и едва не сорвал крышу с собора Александра Невского, здание которого находится рядом с региональным управлением ГИБДД.

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