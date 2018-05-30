В Екатеринбурге проверят поликлинику после отказа в помощи пациенту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Руководство поликлиники №9 в Екатеринбурге ведет внутреннюю проверку после отказа администратора в оказании помощи пациенту с острой болью, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.

Ранее житель Екатеринбурга обратился с полисом ОМС в стоматологическую поликлинику №9 с жалобами на острую зубную боль. Администратор в регистратуре сказала мужчине, что врачи ведут платные приемы, а на объяснение, что пациент пытается три дня попасть к специалисту, ответила, что это "его проблемы". После того как мужчина сообщил, что снял происходящее на камеру, сотрудница регистратуры пыталась вырвать у него полис и мобильный телефон. Видео инцидента было опубликовано на канале портала "Е1" в Youtube.

В поликлинике №9 РИА Новости сказали, что руководство в курсе случившегося. В медицинском учреждении ведется внутренняя проверка, пока идет разбирательство, сотрудник продолжает работу.

В страховой компании, клиентом которой является пострадавший, сообщили, что после подачи им заявления они начнут свою проверку.

"Если гражданин получил отказ в предоставлении медицинской помощи, он может обратиться в страховую компанию, написать заявление. Мы связываемся с медицинской организацией, уточняем, почему так произошло. Либо помогаем гражданину получить необходимую медицинскую помощь. Либо привлекаем медицинскую организацию к ответственности", – пояснили в пресс-службе страховой компании "Астрамед-МС".

Конкретную информацию об инциденте в страховой отказались предоставить, сославшись на медицинскую тайну.