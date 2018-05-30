В МВД рассказали об анонимных звонках о "минировании" Крымского моста

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы зафиксировали ряд анонимных сообщений о якобы минировании Крымского моста, сообщил, выступая на VIII международном форуме "Безопасность на транспорте", заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД России Александр Бревнов.

"Следует отметить, что ряд лиц пытаются дестабилизировать работу переправы — ряд анонимных сообщений и звонков поступил в наш адрес по поводу минирования транспортного перехода", — сказал он.

Бревнов также отметил, что полицией уже установлены личности двух граждан, которые сообщили о якобы готовящихся терактах на Крымском мосту. При этом он не уточнил, задержаны ли сообщавшие о "минировании".

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.