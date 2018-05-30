МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Москве при падении деревьев из-за сильного ветра пострадали шесть человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
Среди них двое детей. По словам собеседника агентства, в разных районах города ветер повалил семь деревьев.
До этого сообщалось, что одно из них упало на провода контактной сети трамвайной линии по адресу: наб. Академика Туполева, дом 3. Маршрут движения транспорта изменили.
"Пустили трамваи Б и номер 24 в объезд этого участка — через Волочаевскую улицу. На набережной пока работают автобусы", — рассказали РИА Новости в пресс-службе "Мосгортранса".
Накануне МЧС предупредило о резком ухудшении погоды. В среду стали поступать сообщения, что в столице ветер поднимется до 15-20 метров в секунду. При этом погода весь день будет теплая, без осадков.
Москвичам посоветовали отказаться от поездок по городу и не парковаться возле деревьев. Спасатели находятся в режиме повышенной готовности. В четверг Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности.