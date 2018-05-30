Почти 500 человек участвуют в поисках семилетней девочки в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 30 мая — РИА Новости. Около 500 человек задействовано в поисках без вести пропавшей в кузбасском городе Белово семилетней девочки, сообщили РИА Новости в среду в региональном главке МВД.
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"В Белове продолжаются поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения без вести пропавшей семилетней девочки. Участие в поисках в настоящее время принимают около 500 человек. Это сотрудники полиции, следователи областного СУСК и волонтеры. Сформировано несколько поисковых групп, которые обследуют частный сектор, берег реки Бачат и прилегающие территории", — рассказали в ГУМВД.
"Граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемой, либо видевших ее после 15.00 (11.00 мск) 29 мая, сотрудники полиции просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам: +7 (3845) 26-65-05, +7 (908) 957-60-15, +7 (905) 902-45-48 либо на телефон "02". Анонимность гарантируется", — добавили в ведомстве.
Согласно ориентировке, девочка была в желтой вязаной шапке с белыми полосками, серой кофте с черным узором на молнии с капюшоном, черных спортивных брюках и коричневых резиновых сапогах. Рост около 1 метра, худощавого телосложения, длинные волосы темного цвета, заплетенные в косу.