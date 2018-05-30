В СК назвали предварительную причину взрыва в пермской пятиэтажке

ПЕРМЬ, 30 мая — РИА Новости. Предварительной причиной взрыва и последующего пожара в пятиэтажном доме в Перми является неосторожное обращение с газовым оборудованием, рассказал РИА Новости руководитель следственного отдела Индустриального района следственного управления СК РФ по Пермскому краю Игорь Лыков.

На минувшей неделе в Перми на втором этаже пятиэтажного жилого дома №51 на улице Архитектора Свиязева произошел пожар. В результате ЧП пострадали четыре человека, трое из которых были госпитализированы в больницы города, один — отправлен на амбулаторное лечение.

"Предварительная причина взрыва — неосторожное обращение с газовым оборудованием", — пояснил РИА Новости Лыков.

По версии следствия, житель квартиры, расположенной на первом этаже, оставил открытой конфорку, а когда включил свет, произошел взрыв газа.

В администрации Индустриального района Перми РИА Новости сообщили, что жители третьего подъезда, в котором прогремел взрыв, остаются в пункте временного размещения или у своих родственников.

"Экспертной организации, приступившей к обследованию пострадавшего подъезда, поручено провести необходимые работы в максимально короткие сроки", — добавили в районной администрации.