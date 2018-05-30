В центре Москвы изменили маршруты движения трамваев из-за упавшего дерева

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Трамваи маршрутов Б и 24 следуют по Волочаевской улице в объезд участка улицы Академика Туполева, где на трамвайные линии сильным ветром повалило дерево, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что на провода контактной сети трамвайной линии в центре Москвы по адресу: набережная Академика Туполева в среду днем упало дерево, движение трамваев приостановлено.

"На набережной Академика Туполева дерево упало на контактную сеть. Пустили трамваи Б и 24 в объезд этого участка – через Волочаевскую улицу. На набережной пока работают автобусы", — рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Как уточнили в "Мосгортрансе", на данный момент на участке работают оперативные службы, автомобилистам необходимо быть внимательными при поездках в этом районе.

"На время устранения неполадок трамвай Б следует от Курского вокзала до Сокольнической заставы, трамвай 24 – от Новогиреево до Курского вокзала. Оба – через Волочаевскую улицу. От Курского вокзала до Красноказарменной площади следуют автобусы", — уточнили в пресс-службе.