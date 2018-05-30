Жителя Приморья осудили за убийство пенсионеров ради десяти тысяч рублей

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая — РИА Новости. Приморский краевой суд приговорил местного жителя к 22,5 годам колонии строгого режима из-за убийства пары пенсионеров и кражи их пенсии размером десять тысяч рублей, сообщает прокуратура региона.

В марте 2017 года краевое СУСК сообщало, что в доме в Лесозаводске обнаружены тела 84-летнего мужчины и 79-летней женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали 22-летнего жителя Приморья. По данным следователей, парень признался, что напал на пожилых людей с топором и похитил пенсию в размере десяти тысяч рублей. Прокуратура отмечает, что фигурант ранее работал у пенсионеров.

"Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 22 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, суд удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны и взыскал с осужденного 1 миллион 66 тысяч рублей", — говорится в сообщении.