Мать троих погибших под Саратовом детей во время пожара была на заработках

САРАТОВ, 30 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Мать троих детей, погибших 30 мая при пожаре в частном доме в городе Ртищево Саратовской области, в момент происшествия, предположительно, находилась на заработках в другом регионе, сообщила РИА Новости представительница пресс-службы областной прокуратуры.

Ранее в СК РФ сообщили, что пожар произошел рано утром в среду в доме на улице Мясокомбинат в Ртищево, в результате погибли трое мальчиков пяти, восьми и десяти лет. Следователи в рамках проверки планируют выяснить, в частности, где в момент пожара находились родители.

"Ее (матери) местонахождение устанавливается. Предварительно, находится на заработках в Ростовской области", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в ходе прокурорской проверки будут установлены условия жизни детей, причины, способствовавшие трагедии, а также дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также надлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию детей.

© Фото : администрация Красноармейского района Саратовской области Под Саратовом сгорел пассажирский автобус

Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, дети оставались в доме под присмотром бабушки, но где она была в момент пожара, выясняется.спасибол

Как говорится в сообщении прокуратуры региона, трагедия произошла в одноэтажном четырехквартирном доме с печным отоплением, в котором есть электричество. Причины пожара устанавливаются. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал и.о. Ртищевского межрайонного прокурора.