Мать троих погибших под Саратовом детей во время пожара была на заработках

САРАТОВ, 30 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Мать троих детей, погибших 30 мая при пожаре в частном доме в городе Ртищево Саратовской области, в момент происшествия, предположительно, находилась на заработках в другом регионе, сообщила РИА Новости представительница пресс-службы областной прокуратуры.
"Ее (матери) местонахождение устанавливается. Предварительно, находится на заработках в Ростовской области", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что в ходе прокурорской проверки будут установлены условия жизни детей, причины, способствовавшие трагедии, а также дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также надлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию детей.
Как говорится в сообщении прокуратуры региона, трагедия произошла в одноэтажном четырехквартирном доме с печным отоплением, в котором есть электричество. Причины пожара устанавливаются. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал и.о. Ртищевского межрайонного прокурора.