Следствие попросило арестовать мужчину, захватившего заложников в Москве

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Следствие просит арестовать мужчину, который удерживал в заложниках семью на улице Молостовых на востоке Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Преображенского суда Москвы Александра Савельева.

В четверг, 25 мая, вооруженный мужчина взял в заложники семью из трех человек в доме на улице Молостовых на востоке Москвы, территория вокруг здания была оцеплена. Позже стало известно, что злоумышленник ранил одного из заложников, в результате чего тот скончался. Преступник был задержан и доставлен в больницу. СК РФ возбудил уголовное дело. Правоохранители установили, что подозреваемый ранее заявлял в полицию о том, что якобы "черными риелторами" была незаконно отчуждена доля в его двухкомнатной квартире.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Александра Борового меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала пресс-секретарь.