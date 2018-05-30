МВД сообщило подробности дела об убийстве четырех человек под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 30 мая — РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска задержали в соседнем районе подозреваемого в убийстве четырех человек в частном доме в селе Тасеево Красноярского края, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы краевого главка МВД Ирина Барышникова.

Ранее СК сообщил, что во вторник вечером участковый полиции при обходе обнаружил в частном доме в Тасеево тела четырех человек с рублеными ранами. На место выехали начальники региональных главков СК и МВД. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил в среду о задержании подозреваемого.

"Подозреваемый был задержан в соседнем районе. Им оказался 28-летний житель города Канска. По предварительным данным, он приехал в гости к знакомым, и в ходе распития спиртного завязалась ссора. В результате убиты четыре человека", — сказала Барышникова.

В настоящее время с подозреваемым работают следователи.

По данным ГСУСК РФ по региону, подозреваемый находился в гостях вместе с младшим братом. "Конфликт произошел, по его словам, из-за того, что они (убитые — ред.) оскорбили брата. Задержан он был в Канске", — сообщили в СК.