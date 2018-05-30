Под Красноярском задержали подозреваемого в убийстве четырех человек

КРАСНОЯРСК, 30 мая — РИА Новости. Силовики задержали подозреваемого в убийстве четырех человек в частном доме в селе Тасеево Красноярского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее СК сообщил, что во вторник вечером участковый полиции при обходе обнаружил в частном доме в Тасеево тела четырех человек с рублеными ранами. На место выехали начальники региональных главков СК и МВД. Возбуждено уголовное дела.

"Сегодня задержан подозреваемый", — сказал собеседник агентства, не раскрывая подробностей. В краевом главке МВД и ГСУСК региона информацию пока не комментируют.

Убийство в селе Тасеево стало уже вторым массовым для Красноярского края за сутки. Ранее в Манском районе края задержали местного жителя за убийство трех односельчан.