При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли трое детей

МОСКВА/САРАТОВ, 30 мая — РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в частном доме в городе Ртищево Саратовской области, по факту случившегося проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СК РФ.

"Сегодня, 30 мая 2018 года, в утреннее время поступило сообщение о возгорании, произошедшем в частном домовладении, расположенном в городе Ртищево. После тушения огня в жилом помещении обнаружены тела троих детей — мальчиков пяти, восьми и десяти лет", — говорится в сообщении.

Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК Екатерина Котлова, пожар произошел около 7.00 (6.00 мск) в доме на улице Мясокомбинат. По ее словам, в рамках проверки предстоит выяснить, в частности, где в момент пожара находились родители.

На место происшествия выехали заместитель руководителя СУСК по региону Дмитрий Петряйкин и наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты.