При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли трое детей

МОСКВА/САРАТОВ, 30 мая — РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в частном доме в городе Ртищево Саратовской области, по факту случившегося проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СК РФ.
Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК Екатерина Котлова, пожар произошел около 7.00 (6.00 мск) в доме на улице Мясокомбинат. По ее словам, в рамках проверки предстоит выяснить, в частности, где в момент пожара находились родители.
На место происшествия выехали заместитель руководителя СУСК по региону Дмитрий Петряйкин и наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты.