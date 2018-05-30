Модель Кира Майер подралась с инспектором ДПС

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Лишенная водительских прав модель Кира Майер нанесла инспектору ДПС телесные повреждения, пытаясь вырвать протокол, сообщает СК в мессенджере "ТамТам".

"Экипаж ДПС остановил в центре Москвы Mercedes под управлением 24-летней уроженки Сарапула, лишенной водительских прав. Пытаясь вырвать протокол, она причинила инспектору телесные повреждения", — говорится в сообщении.

В сообщении добавляется, что Майер стала фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении полицейского.