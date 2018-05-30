В Кузбассе пропала восьмилетняя девочка

КЕМЕРОВО, 30 мая — РИА Новости. Кузбасские правоохранители и волонтеры ведут поиски 8-летней девочки из города Белово, которая ушла гулять во вторник и пропала, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"Около 15.00 (11.00 мск) 29 мая в микрорайоне Чертинский города Белово из частного дома ушла 8-летняя девочка и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней следственными органами проводится проверка", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, девочка вышла на улицу гулять и до настоящего времени не вернулась. Отмечается, что ранее ребенок не уходил. Около 18.00 (14.00 мск) вторника отец самостоятельно начал поиски дочери, а в правоохранительные органы обратился около полуночи (20.00 мск).

Следствие отмечает, что в настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, сотрудники полиции, к поисковым мероприятиям привлечены волонтеры. Изучаются возможные пути следования ребенка от дома, устанавливаются одноклассники, друзья, знакомые ребенка, выясняется круг ее интересов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным следствия, девочка была в желтой вязаной шапке с белыми полосками, серой кофте с черным узором на молнии с капюшоном, черных спортивных брюках и коричневых резиновых сапогах. Рост около 1 метра, худощавого телосложения, длинные волосы темного цвета, заплетенные в косу.

Правоохранительные органы обращаются ко всем, кто имеет какую-либо информацию о пропавшей девочке. Любые сведения могут помочь в розыске ребенка, подчеркнули в ведомстве.