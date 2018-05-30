Хабаровские полицейские изучат видео, где мужчина оскорбляет обидчика сына

ХАБАРОВСК, 30 мая — РИА Новости. Полицейские Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края проводят проверку после появления в интернете видео, где мужчина оскорбляет школьника, обидевшего его сына, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.
Отмечается, что видеоролик, где мужчина оскорбляет ребенка, полицейские обнаружили при мониторинге социальных сетей. Факт был зарегистрирован в дежурной части отдела полиции в Комсомольске-на-Амуре. Школа, возле которой произошел конфликт, и участники инцидента установлены.
"В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", — сообщает краевое УМВД.