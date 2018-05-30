Хабаровские полицейские изучат видео, где мужчина оскорбляет обидчика сына

ХАБАРОВСК, 30 мая — РИА Новости. Полицейские Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края проводят проверку после появления в интернете видео, где мужчина оскорбляет школьника, обидевшего его сына, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.

На видео мужчина возле крыльца школы на повышенных тонах пытается разобраться с мальчиком 10-11 лет, который ранее обидел его сына. Мужчина произносит в адрес школьника оскорбления и предлагает сыну "всечь" обидчику за оскорбления, последний при этом плачет.

Отмечается, что видеоролик, где мужчина оскорбляет ребенка, полицейские обнаружили при мониторинге социальных сетей. Факт был зарегистрирован в дежурной части отдела полиции в Комсомольске-на-Амуре. Школа, возле которой произошел конфликт, и участники инцидента установлены.

"В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", — сообщает краевое УМВД.