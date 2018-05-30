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Происшествия

Депутат призвал разобраться в истории с чисткой зубов в школе в Приморье

08:2830.05.2018
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© РИА Новости / Валерий ТитиевскийПерейти в фотобанкНа перемене между уроками. Архивное фотоНа перемене между уроками. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Титиевский
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина ("Единая Россия") направила депутатские запросы в министерство просвещения РФ и Генеральную прокуратуру с просьбой проверить действия учительницы, заставившей второклассника чистить зубы перед всем классом в Приморье.

Школьный класс. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Приморье уволили учительницу, заставившую школьника чистить зубы на уроке
Ранее директор школы №35 поселка Угловое в Приморье Елена Малькова подтвердила РИА Новости, что учительница заставила второклассника чистить зубы перед всем классом. Прокуратура города Артем и управление СК по Приморскому краю проводят проверки.

Как сообщило ИА Newsbox, родители ребенка отказались сдавать деньги на жалюзи, после этого учительница на протяжении недели при всем классе говорила, что у мальчика неприятный запах изо рта. На видео в социальных сетях представитель руководства школы объясняет, что учительница принесла извинение маме ребенка и пояснила, что это была игра. Позднее мэрия Артемовского городского округа сообщила, что учитель была уволена из школы, а директору учебного заведения объявили выговор.

"Для того чтобы как следует разобраться в произошедшем, я подготовила депутатский запрос в министерство просвещения РФ. Также прошу Генеральную прокуратуру проверить действия педагога на наличие признаков оскорбления (статья 5.61 Кодекса об административных правонарушениях)", — заявила РИА Новости Вторыгина.

Депутат также отметила, что прежде всего необходимо установить все обстоятельства произошедшего: выслушать ребенка, его одноклассников, учителей, родителей. Как полагает Вторыгина, в результате может оказаться, что факты искажены или, наоборот, что это системное поведение.

"Полагаю, что если все, что пишут об этой ситуации, правда, то "воспитательные меры" учительницы — это не просто злоупотребление своей почти безграничной властью над детьми, но и откровенное издевательство над ребенком, человеком, который заведомо находится в уязвимом положении и не может возразить", — отметила парламентарий.

Она подчеркнула, что люди, занимающиеся обучением и воспитанием детей, не могут не понимать, что своими действиями способны нанести серьезные психологические травмы ребенку, следы от которых могут остаться на всю жизнь.

Вторыгина также выразила уверенность, что администрация школы должна принять достаточные меры как для нивелирования конфликта, так и для исключения аналогичных ситуаций в будущем. "В любом случае необходима системная профилактическая работа в учебном заведении, тем более что все чаще такие явления становятся достоянием общественности", — отметила зампред думского комитета.

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