В Якутске кровли поврежденные ветром домов восстановят к 1 июня

ХАБАРОВСК, 30 мая — РИА Новости. Кровли жилых домов, школ, детсадов и театров повреждены сильным ветром в Якутске и пригородах, восстановить их планируется к 1 июня, сообщается на сайте городской мэрии.

В понедельник из-за сильного ветра, порывы которого достигали 24 метров в секунду, в Якутске и нескольких муниципальных образованиях было нарушено электроснабжение около 50 тысяч человек. Стихия принесла и другие разрушения – упавшие светофоры, деревья, ограждения.

"Из-за сильных порывов ветра во всех округах и пригородах столицы повреждены кровли домов, а также СОШ №21, СОШ №38, детского сада №73 "Светлячок" в Тулагино-Кильдямском наслеге, театра юного зрителя в Октябрьском округе, детского сада "Надежда" в Сайсарском округе, ООО "Багарах" в селе Хатассы", — говорится в сообщении.

Первый заместитель главы города Якутска Сергей Игнатенко на совещании по ликвидации последствий ЧС поставил задачу устранить повреждения в максимально короткие сроки. "Игнатенко поставил перед руководителями управлений округов и пригородов задачу взять под личный контроль устранение повреждений кровель и крыш социальных объектов, там, где это необходимо, привлечь средства из резервного фонда. Обязать управляющие компании устранить повреждения кровель многоквартирных жилых домов и ограждений до 1 июня", — говорится в сообщении.

Отмечается, что округам и пригородам поручено организовать санитарную очистку территорий от строительного мусора и поваленных деревьев. Департаменту экономики поручено ускорить работу по подсчету ущерба.

Бригады Центральных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго" в круглосуточном режиме и в полном составе ведут работы на линиях и трансформаторных подстанциях, поврежденных ветром, однако сделать это быстро невозможно, несмотря на то, что к ликвидации последствий непогоды привлечены все работники предприятия. "Объем ущерба от стихии таков, что на этот раз наладить электроснабжение в короткие сроки всем физически невозможно", — говорится в сообщении. Жителей, у которых отсутствует электричество, просят сообщать об отключениях в "Якутскэнерго" через социальные сети.