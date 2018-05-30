На Сахалине объявили режим ЧС из-за угрозы оползня на федеральной трассе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мая — РИА Новости. Режим ЧС регионального масштаба ввели на Сахалине из-за опасности схода оползня на федеральной трассе Южно-Сахалинск — Холмск, сообщает пресс-служба губернатора области.

"На автомобильной дороге Южно-Сахалинск — Холмск в связи разрушением дорожного полотна и угрозой схода оползня на опору линии электропередачи ограничена скорость движения транспорта. Губернатор Олег Кожемяко принял решение ввести режим ЧС регионального характера в Холмском районе", — говорится в сообщении.

В муниципальном образовании проверены запасы горюче-смазочных материалов и продуктов питания на случай усложнения ситуации. Топлива запасено на 15 дней, а товаров первой необходимости для населения — на 30 суток.

В конце апреля на участке автодороги Южно-Сахалинск – Холмск (между 86-м и 87-м километрами) образовалась трещина и появился перепад правой стороны движения. Погодные условия и продолжающиеся оползневые процессы могут угрожать работе ЛЭП.

"После осмотра места мы запретили пользоваться западной частью городского полигона бытовых отходов, примыкающей к дороге, и сразу начали работы по сдерживанию оползня. Несмотря на все усилия, подвижки грунта продолжились", — цитирует пресс-служба мэра района Андрея Сухомесова.

В администрации Холмского района сообщили, что сейчас здесь продолжает работать дорожная техника, которая пытается справиться с проблемой.

За проведением работ следит оперативный штаб.