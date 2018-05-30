В Забайкалье автомобиль скорой помощи врезался в мотоцикл и фуру

ЧИТА, 30 мая — РИА Новости. Водитель и пассажир мотоцикла, а также пациент, которого везли на машине скорой помощи, погибли в ДТП с фурой на федеральной трассе Иркутск — Чита в Забайкалье, сообщили РИА Новости в региональном УМВД.

Авария произошла около 01.00 (19.00 мск, 29 мая) в районе станции Лесной городок примерно в 60 километрах от Читы.

"По предварительным данным, водитель автомашины скорой медицинской помощи Ford Transit допустил столкновение с движущимся в попутном направлении без включенных световых приборов мотоциклом "Иж Юпитер 4" под управлением 23-летнего местного жителя. От удара Ford опрокинулся на бок и по касательной столкнулся с большегрузной автомашиной Renault Premium, движущейся во встречном направлении", — сказал собеседник агентства.

Пострадала врач скорой помощи — она с переломом предплечья и ушибами госпитализирована.

Личность погибшей девушки пока не установлена.