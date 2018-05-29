Оправдания не приняты: членам "банды GTA" грозит пожизненный срок

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Решительный настрой гособвинителей и пассивная линия назначенных защитников членов кровавой "банды GTA" привели к закономерному результату: по итогам двух дней прений сторон прокурор запросила пожизненные сроки четырем из пяти подсудимых

В среду Мособлсуд заслушает последнее слово обвиняемых, после чего будет назначена дата оглашения приговора.

Минимум 25 лет

Государственные обвинители Светлана Артемьева и Александр Архипов начали зачитывать обобщение результатов работы в понедельник, но после семи часов прений судья Наталья Валикова отложила слушание на 29 мая.

После двух часов выступления Артемьевой во вторник подтвердились ранее сказанные ею слова о том, что раскаяние подсудимых не спасёт их от сурового наказания: прокурор запросила назначить четырем из пяти членов банды пожизненное наказание с отбыванием срока в колонии особого режима. Лишь Зафарджону Гулямову, у которого наименьшее количество среди всех подсудимых эпизодов уголовных статей, гособвинитель запросила 25 лет колонии строгого режима. Помимо этого, суд может приговорить обвиняемых к существенным штрафам: прокурор попросила взыскать с каждого участника банды от 700 до 900 тысяч рублей.

"Сейчас подсудимые говорят, что не хотели убивать, но в итоге всё-таки было убито 17 человек", — напомнила Артемьева, комментируя слова обвиняемых о том, что убивать их заставили скончавшиеся участники банды. Все участники банды осознанно вышли "на большую дорогу", чтобы нападать на водителей, используя при этом огнестрельное оружие, добавила прокурор.

По словам Архипова, на вооружении банды находились боевые автоматы, боевые, самодельные и сигнальные пистолеты, самодельное нарезное оружие, переделанные из пневматических, травматических и газовых оружий, взрывчатые вещества, а члены банды убивали "без разбора" и с одинаковой жестокостью, невзирая на пол и возраст жертв.

Молчаливое несогласие

Защитой подсудимых занимались адвокаты по назначению, которые ограничились контролем за тем, чтобы членам банды было вынесено справедливое наказание. Избегая пламенных речей, защитники напомнили суду, что обвиняемые признают свою вину в содеянном, но не соглашаются с тем, что действовали по своей воле.

Обвиняемый Анвар Улугмурадов рассказал в ходе прений, что никогда не убил бы человека, но его заставили это делать другие участники банды, в том числе убитый Холик Субханов, угрожавший ему и его семье расправой.

"Каждый раз я что-то придумывал, чтобы не убивать, откладывал. Меня родители воспитали нормально, у меня есть грань, и я никогда не делал ничего подобного до момента угрозы мне и моей семье", — заявил Улугмурадов, отметив, что его также не интересовали деньги и ценные вещи, так как он "и так всегда хорошо зарабатывал".

Адвокаты остальных обвиняемых также настаивали на том, что поступки их подзащитных носили вынужденный характер. На этом основании они попросили суд вынести минимальное наказание и прекратить преследование подсудимых по большинству статей.

Сами обвиняемые в ходе процесса безмолвно сидели в стеклянном боксе в суде в окружении усиленной охраны — конвоиры и росгвардейцы не оставляли их без присмотра и даже не допускали на первые ряды слушателей, памятуя о событиях, произошедших в августе 2017 года в Мособлсуде.

Побег и перестрелка

В солнечный летний день в начале августа 2017 года обвиняемые по делу "банды ГТА" напали на конвоиров в Мособлсуде и завладели их табельным оружием с целью скрыться от правосудия.

По данным Следственного комитета, нападение произошло в 13.50 в лифте Мособлсуда, где двое конвоиров перевозили пятерых подсудимых. Один из членов банды напал на конвойного и начал его душить. Все подсудимые освободились и завладели оружием, но один из конвоиров перед этим успел вызвать сотрудников Росгвардии.

При аварийном открытии лифта подсудимые попытались скрыться, уже на третьем этаже здания между ними и прибывшими на место сотрудниками Росгвардии завязалась перестрелка.

В результате трое преступников были ликвидированы, двое подсудимых с тяжелыми огнестрельными ранениями госпитализированы, один из них позже скончался в больнице.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012–2014 годах, название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии, часть из которых позже скрылась за рубежом. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

В частности, по информации ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество, в том числе и продукты.