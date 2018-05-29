Оправдания не приняты: членам "банды GTA" грозит пожизненный срок

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Решительный настрой гособвинителей и пассивная линия назначенных защитников членов кровавой "банды GTA" привели к закономерному результату: по итогам двух дней прений сторон прокурор запросила пожизненные сроки четырем из пяти подсудимых
В среду Мособлсуд заслушает последнее слово обвиняемых, после чего будет назначена дата оглашения приговора.
Минимум 25 лет
Государственные обвинители Светлана Артемьева и Александр Архипов начали зачитывать обобщение результатов работы в понедельник, но после семи часов прений судья Наталья Валикова отложила слушание на 29 мая.
По словам Архипова, на вооружении банды находились боевые автоматы, боевые, самодельные и сигнальные пистолеты, самодельное нарезное оружие, переделанные из пневматических, травматических и газовых оружий, взрывчатые вещества, а члены банды убивали "без разбора" и с одинаковой жестокостью, невзирая на пол и возраст жертв.
Молчаливое несогласие
Обвиняемый Анвар Улугмурадов рассказал в ходе прений, что никогда не убил бы человека, но его заставили это делать другие участники банды, в том числе убитый Холик Субханов, угрожавший ему и его семье расправой.
"Каждый раз я что-то придумывал, чтобы не убивать, откладывал. Меня родители воспитали нормально, у меня есть грань, и я никогда не делал ничего подобного до момента угрозы мне и моей семье", — заявил Улугмурадов, отметив, что его также не интересовали деньги и ценные вещи, так как он "и так всегда хорошо зарабатывал".
Сами обвиняемые в ходе процесса безмолвно сидели в стеклянном боксе в суде в окружении усиленной охраны — конвоиры и росгвардейцы не оставляли их без присмотра и даже не допускали на первые ряды слушателей, памятуя о событиях, произошедших в августе 2017 года в Мособлсуде.
Побег и перестрелка
По данным Следственного комитета, нападение произошло в 13.50 в лифте Мособлсуда, где двое конвоиров перевозили пятерых подсудимых. Один из членов банды напал на конвойного и начал его душить. Все подсудимые освободились и завладели оружием, но один из конвоиров перед этим успел вызвать сотрудников Росгвардии.
При аварийном открытии лифта подсудимые попытались скрыться, уже на третьем этаже здания между ними и прибывшими на место сотрудниками Росгвардии завязалась перестрелка.
В результате трое преступников были ликвидированы, двое подсудимых с тяжелыми огнестрельными ранениями госпитализированы, один из них позже скончался в больнице.
В частности, по информации ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество, в том числе и продукты.