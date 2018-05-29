В Москве возбудили дело из-за смерти женщины после процедуры косметолога

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как женщина скончалась, сходив на косметологическую процедуру в клинике в Москве, сообщила журналистам официальный представитель ГСУСК РФ по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что 23 мая 51-летняя женщина обратилась в одну из частных клиник на северо-западе Москвы за косметологической услугой. После проведения процедуры она почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Работники клиники вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу в бессознательном состоянии, где 27 мая женщина скончалась.

"По результатам доследственной проверки… возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пациентки одной из частных клиник", — сказала Иванова.

Она добавила, что в рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям руководства и сотрудников частной медицинской клиники. Расследование уголовного дела продолжается.