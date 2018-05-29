В Москве ввели план "Перехват" после дорожного конфликта со стрельбой

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. План "Перехват" введен в Москве после конфликта на дороге между двумя мужчинами, в результате которого один из них открыл стрельбу из травматического пистолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

"Около 18:20 в районе дома № 2 по Первому Донскому проезду, по предварительный информации, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел несколько выстрелов из травматического пистолета и скрылся с места происшествия. В городе объявлен план "Перехват", — пояснили в пресс-службе.

В полиции добавили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, пострадавшего осматривают медики.