Обвиняемому в порче картины Репина в Третьяковке грозит до шести лет тюрьмы

Игорь Подпорин, обвиняемый в умышленном повреждении картины Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван , во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Замоскворецком суде Москвы. 29 мая 2018

Игорь Подпорин, обвиняемый в умышленном повреждении картины Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван , во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Замоскворецком суде Москвы. 29 мая 2018

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Испортившему картину в Третьяковской галерее Игорю Подпорину грозит до шести лет лишения свободы за порчу особо ценных объектов культурного наследия, такое максимальное наказание предусматривает часть 2 статьи 243 Уголовного кодекса.

Во вторник в Замоскворецком суде Москвы решается вопрос об аресте мужчины. Ему предъявлены обвинения в порче особо ценных объектов культурного наследия РФ (часть 2 статьи 243). Ему грозит до шести лет лишения свободы, а также штраф до 5 миллионов рублей. Изначально в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243, максимальная санкция которой предполагает до трех лет лишения свободы, а также грозит штрафом до 3 миллионов рублей.

"Принято решение по переквалификации указанного деяния на более тяжкое, предусмотренное частью 2 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ… взятых под охрану государства, или культурных ценностей)", — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В пятницу в 20.55 перед закрытием Третьяковской галереи посетитель прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Он задержан, заведено уголовное дело.

Картине нанесены серьезные повреждения. Холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича. От стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самая ценная часть картины — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждена.