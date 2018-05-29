Украинку и россиянина осудили на пять лет за вывод двух миллиардов рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая – РИА Новости. Кировский районный суд приговорил гражданку Украины Марину Максимову и жителя Ростова-на-Дону Евгения Кулика к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей каждому за вывод из России около 2 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Оперативники выяснили, что Максимова и Кулик привлекли своих знакомых в качестве "номинальных" директоров "лже-организаций". Через возможности фиктивных коммерческих структур, не осуществляющих реальной деятельности, в 2013-2014 годах они заключили международные контракты с иностранными компаниями по мнимым поставкам товаров из-за рубежа. В банках они открыли расчетные счета, представив подложные документы об импорте товаров в Россию, а фиктивные международные договора предусматривали предоплату за товар, который не был поставлен в Россию в срок, отмечают правоохранители.

"В организованной ими схеме вывода денежных средств за рубеж Максимова и Кулик использовали реквизиты восьми фиктивных организаций. С их помощью им удалось вывести из России более 2 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Суд признал их виновными в совершении преступлений по части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

"Максимовой и Кулику по совокупности преступлений назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и 300 тысяч рублей штрафа каждому", — говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.