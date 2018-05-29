В Красноярском крае в доме обнаружили четыре трупа

КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. В одном из частных домов в селе Тасеево Красноярского края сотрудник полиции обнаружил четыре трупа, сообщила РИА Новости официальный представитель следственного управления СК региона Ольга Дегидь.

"Участковый полиции зашел в жилой дом, где обнаружил тела четверых мужчин с открытыми черепно-мозговыми ранениями. Их личности и возраст сейчас устанавливаются", — сказала она.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. В село вылетели исполняющие обязанности руководителей краевого СК Александр Расстрыгин и краевого главка МВД Александр Речицкий. Они взяли расследование под личный контроль.

На месте работает передвижная криминалистическая лаборатория с полным набором современного оборудования. Следователи опрашивают жителей Тасеево, осматривают дом и расследуют обстоятельства произошедшего.