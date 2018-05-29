СК успешно остановил волну подростковых самоубийств в 2017 году

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Волну самоубийств среди подростков, которая началась в первой половине 2017 года, удалось остановить, заявил сотрудник главного управления криминалистики Следственного комитета РФ Сергей Коротких.

"Во втором полугодии 2017 года благодаря выработанному алгоритму профилактики и предупреждению детских суицидов, совершенствованию уголовного законодательства и привлечению к уголовной ответственности нескольких администраторов так называемых групп смерти, начавшийся в первой половине рост количество самоубийств среди подростков удалось остановить", — сказал Коротких во время своего выступления на круглом столе "Право ребенка на информацию" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По его словам, в 2017 году общее количество самоубийств составило 692 случая, на первое полугодие пришлось 435 случаев. При этом за последние три года, как утверждает представитель СК, резко выросло число самоубийц среди подростков, на теле которых были татуировки, характерные для суицидальной тематики.

"В 37 раз возросло число выявленных суицидентов, на теле которых обнаружены порезы, татуировки, рисунки в виде дельфинов, китов, бабочек, единорогов и тому подобное, характерных для суицидальной тематики, с 2 случаев в 2014 до 74 случаев в первом полугодии 2017 года", — заявил Коротких.

Он отметил, что "целенаправленное провоцирующее воздействие" с помощью интернета подтверждено в двух случаях в 2015 году, в 10 случаях в 2016 году, в 173 случаях в первом полугодии 2017 года. При этом, по его словам, большинство подростков были зарегистрированы в социальных сетях, порядка 88,6% в 2017 году, из них большая часть в Вконтакте — 89,8%.