В Нижнем Новгороде закрыли зоопарк из-за жестокого обращения с животными

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Зоопарк "Мишутка", за многочисленные нарушения правил содержания животных будет закрыт, а директор парка "Приокский", в котором он расположен, — уволен, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Проверка, проведенная членами Общественной палаты Нижнего Новгорода и зоозащитниками, выявила массовые нарушения в содержании и питании животных в зоопарке, а опубликование ее итогов получило широкий резонанс среди неравнодушных нижегородцев.

"Зоопарк – это то место, где проявляется отношение общества к животным. К сожалению, то, что было продемонстрировано в ходе проверки в зоопарке "Мишутка", не совпадает с представлением современного человека об этом виде деятельности. В том виде, в котором сейчас существует зоопарк в парке "Приокский", далее функционировать не может. Поэтому я принял решение о закрытии зоопарка и об увольнении директора парка "Приокский", который не смог обеспечить достойное и комфортное содержание животных", — заявил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

По распоряжению главного ветеринарного инспектора Нижнего Новгорода в ближайшее время на животных в закрывающемся зоопарке будет наложен карантин, проведена дезинсекция, дезинфекция и дератизация, поскольку ранее эти мероприятия там не проводились. Затем все животные будут переданы нижегородскому зоопарку "Лимпопо".