В Москве уличный музыкант избил мешавшего ему прохожего

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором уличный музыкант избивает мужчину, пытавшегося помешать выступлению.

Инцидент произошел около станции московского метро "Фрунзенская".

На записи видно, как один из прохожих останавливается около музыкантов и пытается сорвать выступление. Мужчина что-то выкрикивает в адрес коллектива и показывает неприличные жесты.

Не дождавшись реакции, он подошел к барабанщику группы и стал трогать его за лицо. Музыкант вскочил и несколько раз ударил мужчину. Тот упал на землю, после чего барабанщик продолжил избивать его ногами.

Через несколько секунд очевидцы оттащили музыканта в сторону, и он продолжил выступление.