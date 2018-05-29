Пилот аварийно севшего в Забайкалье вертолета перенес гипертонический криз

ЧИТА, 29 мая — РИА Новости. Руководитель аэроклуба ДОСААФ, управлявший вертолетом, который совершил вынужденную посадку в Забайкальском крае, перенес гипертонический криз на фоне психоэмоционального напряжения, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

"Он и пассажиры вертолета находятся в центральной районной больнице Кыринского района, в настоящее время криз купирован специалистами. Пассажиры вертолета находятся в стрессовом состоянии, с ними работают медики", — сказал собеседник агентства.

По его информации, находившиеся на борту люди будут оставаться в больнице под наблюдением врачей до момента, пока их состояние нормализуется.

Вертолет Ми-8 не вышел на связь в 14.00 (8.00 мск). Он был арендован у регионального отделения ДОСААФ Сохондинским заповедником и совершал авиапатрулирование и сброс грузов, когда из-за технического состояния судна пилоту пришлось совершить вынужденную посадку, в результате которой вертолет загорелся. На борту находились три человека — пилот и сотрудники заповедника.

Проверку по факту вынужденной посадки проводит военное следственное управление следственного комитета РФ.