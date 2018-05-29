В Приморье уволили учительницу, заставившую школьника чистить зубы на уроке

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая — РИА Новости. Учительница, которая заставила второклассника чистить зубы перед всем классом, уволена из школы №35 поселка Угловое в Приморье, сообщает мэрия Артемовского городского округа.

"По информации управления образования Артемовского городского округа, на данный момент классный руководитель был уволен из школы, директору школы №35 объявлен выговор главой Артемовского городского округа Авдеевым Александром Владимировичем", — говорится в сообщении мэрии в Instagram

Ранее директор школы Елена Малькова подтвердила РИА Новости, что учительница заставила второклассника чистить зубы перед всем классом в школе №35 поселка Угловое в Приморье. Прокуратура города Артем и управление СК по Приморскому краю проводят проверки.

Как сообщило ИА Newsbox, родители ребенка отказались сдавать деньги на жалюзи, после этого учительница на протяжении недели при всем классе говорила, что у мальчика неприятный запах изо рта. На видео в социальных сетях представитель руководства школы объясняет, что учительница принесла извинение маме ребенка и пояснила, что это была игра.