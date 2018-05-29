МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Члены "банды GTA" будут приговорены к суровому наказанию, но им не обязательно назначат запрашиваемое прокурором пожизненное лишение свободы, считает юрист Игорь Трунов.
По словам Трунова, запрашиваемые прокурором сроки являются объективными и адекватными, но это не значит, что суд вынесет именно такое решение.
"Практика последних дней показывает, что состязательность подразумевает то, что прокурор просит немного больше, защита просит намного меньше, а суд приходит к какому-то среднему значению. Я думаю, что незначительные корректировки в пользу обвиняемых будут", — заявил Трунов.
"Несмотря на то, что защитники "банды GTA" заявили в суде, что на выживших несправедливо легла ответственность за совершенные деяния тех, кто тогда погиб в перестрелке, дело обстоит в точности наоборот. Если основной подозреваемый или обвиняемый во время следствия умирает или погибает, это хороший повод, чтобы перевести на него все грехи. Гибель основных подозреваемых в чем-то облегчила вину и предоставила определенную возможность уйти от ответственности оставшимся в живых обвиняемым", — рассказал Игорь Трунов.
Фигурантов уголовного дела обвиняют в убийствах, незаконном приобретении, передаче и сбыте оружия, разбое и бандитизме.
В частности, по данным ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.
В августе 2017 года в Мособлсуде произошла перестрелка с участием членов банды. Двое конвоиров сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA", подсудимые напали на них, освободились и завладели оружием. В перестрелке между подсудимыми и росгвардейцами трое фигурантов дела были убиты, четвертый впоследствии скончался в больнице.