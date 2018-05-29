МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Члены "банды GTA" будут приговорены к суровому наказанию, но им не обязательно назначат запрашиваемое прокурором пожизненное лишение свободы, считает юрист Игорь Трунов.

Ранее в ходе прений сторон по делу "банды GTA" в Мособлсуде прокурор Светлана Артемьева попросила суд назначить четырем из пяти обвиняемых наказание в виде пожизненного заключения под стражей в колонии особого режима со штрафами в размере от 700 до 900 тысяч рублей. Подсудимого Зафарджона Гулямова гособвинитель попросила приговорить к 25 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей.

По словам Трунова, запрашиваемые прокурором сроки являются объективными и адекватными, но это не значит, что суд вынесет именно такое решение.

"Практика последних дней показывает, что состязательность подразумевает то, что прокурор просит немного больше, защита просит намного меньше, а суд приходит к какому-то среднему значению. Я думаю, что незначительные корректировки в пользу обвиняемых будут", — заявил Трунов.

Также юрист отметил, что инцидент с перестрелкой в Мособлсуде в августе 2017 года в конечном итоге может отразиться на суровости приговора.

"Несмотря на то, что защитники "банды GTA" заявили в суде, что на выживших несправедливо легла ответственность за совершенные деяния тех, кто тогда погиб в перестрелке, дело обстоит в точности наоборот. Если основной подозреваемый или обвиняемый во время следствия умирает или погибает, это хороший повод, чтобы перевести на него все грехи. Гибель основных подозреваемых в чем-то облегчила вину и предоставила определенную возможность уйти от ответственности оставшимся в живых обвиняемым", — рассказал Игорь Трунов.

Фигурантов уголовного дела обвиняют в убийствах, незаконном приобретении, передаче и сбыте оружия, разбое и бандитизме.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012–2014 годах, название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

В частности, по данным ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.

В августе 2017 года в Мособлсуде произошла перестрелка с участием членов банды. Двое конвоиров сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA", подсудимые напали на них, освободились и завладели оружием. В перестрелке между подсудимыми и росгвардейцами трое фигурантов дела были убиты, четвертый впоследствии скончался в больнице.