Суд арестовал вандала, испортившего картину Репина

Игорь Подпорин, обвиняемый в умышленном повреждении картины Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван , во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Замоскворецком суде Москвы. 29 мая 2018

Игорь Подпорин, обвиняемый в умышленном повреждении картины Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван , во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Замоскворецком суде Москвы. 29 мая 2018

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы выбрал меру пресечения для Игоря Подпорина, испортившего картину "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее, передал корреспондент РИА Новости из зала суда.

Обвиняемый пробудет в заключении до 26 июля. Ему грозит до шести лет тюрьмы, а также штраф до шести миллионов рублей.

Защита просила для Подпорина домашний арест, так как он признал вину и заявил, что не собирается скрываться от следствия. Однако доводы прокурора оказались убедительнее.

"Действия Подпорина вызвали широкий общественный резонанс и народный протест", — подчеркнул представитель обвинения.

Также сообщалось, что Подпорин привлекался к ответственности за хулиганство, когда жил в Узбекистане.

Повреждение картины

В пятницу в 20:55, перед закрытием Третьяковской галереи, Подпорин прорвался в уже пустой зал и несколько раз ударил металлической стойкой ограждения по застекленному полотну Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван".

Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело.

Картина получила серьезные повреждения. Холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича. От стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самая ценная часть картины — изображения лиц и рук царя и царевича — осталась целой.

По приблизительным оценкам экспертов, стоимость реставрации на первом этапе может составить до десяти миллионов рублей.

Более ста лет назад картина уже подверглась нападению вандала. В 1913 году иконописец и старообрядец Абрам Балашов нанес по полотну три удара ножом.