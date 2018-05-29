Бывшего директора "Гоголь-центра" Малобродского снова госпитализировали

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, обвиняемый по делу о мошенничестве в "Седьмой студии", снова госпитализирован, сообщила его адвокат Ксения Карпинская.

"Сегодня утром он был по направлению врача госпитализирован в кардиологический центр", — заявила она в Басманном суде Москвы, который рассматривает вопрос об ограничении срока ознакомления с материалами дела.

Ранее Малобродского увозили в больницу прямо из зала суда, после этого СК изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов и в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство.

Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.