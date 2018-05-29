Бывшего директора "Гоголь-центра" Малобродского снова госпитализировали

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, обвиняемый по делу о мошенничестве в "Седьмой студии", снова госпитализирован, сообщила его адвокат Ксения Карпинская.
Ранее Малобродского увозили в больницу прямо из зала суда, после этого СК изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.
В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.
Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.