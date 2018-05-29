"Вандал из Третьяковки" заявил, что пил в буфете музея не водку, а компот

Подозреваемый в порче картины Ильи Репина Ивана Грозного и его сына в Третьяковской галерее Игорь Подпорин на заседании Замоскворецкого районного суда Москвы. Архивное фото

Подозреваемый в порче картины Ильи Репина Ивана Грозного и его сына в Третьяковской галерее Игорь Подпорин на заседании Замоскворецкого районного суда Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Повредивший картину в Третьяковской галереи мужчина вопреки своим прежним показаниям заявил, что не употреблял алкоголь в буфете музея, а пил компот и ел салат, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.

Ранее Подпорин заявлял, что приехал в галерею посмотреть на картину Ильи Репина, но когда собрался уходить — выпил в буфете водки, "вот и накрыло". Согласно протоколу допроса обвиняемого, который зачитывал 26 мая судья, Подпорин говорил, что "принял алкоголь в буфете музея, возмутился содержанием картины и повредил ее".

"Подпорин был доброшен в качестве обвиняемого, пояснил, что алкоголь не употреблял, пил компот и ел салат", — огласил судья материалы дела во вторник.