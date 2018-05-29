Вандалу, повредившему картину Репина, предъявили обвинение

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Мужчине, который повредил картину в Третьяковской галерее, предъявили обвинение в порче особо ценных объектов культурного наследия, передает корреспондент РИА Новости из Замоскворецкого суда Москвы.
В пятницу в 20:55 перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил металлической стойкой ограждения по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван". Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело.
Во время допроса Подпорин заявил, что выпил алкоголь в буфете музея и возмутился содержанием полотна.
Состояние картины
Более ста лет назад картина уже подверглась нападению вандала. В 1913 году иконописец и старообрядец Абрам Балашов нанес по полотну три удара ножом, тогда произведение восстанавливал сам Илья Репин.