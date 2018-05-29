Вандалу, повредившему картину Репина, предъявили обвинение

Подозреваемый в порче картины Ильи Репина Ивана Грозного и его сына в Третьяковской галерее Игорь Подпорин на заседании Замоскворецкого районного суда Москвы. 26 мая 2018

Подозреваемый в порче картины Ильи Репина Ивана Грозного и его сына в Третьяковской галерее Игорь Подпорин на заседании Замоскворецкого районного суда Москвы. 26 мая 2018

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Мужчине, который повредил картину в Третьяковской галерее, предъявили обвинение в порче особо ценных объектов культурного наследия, передает корреспондент РИА Новости из Замоскворецкого суда Москвы.

Суд будет решать вопрос об аресте Игоря Подпорина, ему грозит до шести лет тюрьмы.

В пятницу в 20:55 перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил металлической стойкой ограждения по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван". Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело.

Во время допроса Подпорин заявил, что выпил алкоголь в буфете музея и возмутился содержанием полотна.

Состояние картины

Картина получила серьезные повреждения. Холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича. От стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самая ценная часть картины — изображения лиц и рук царя и царевича — осталась целой. Ущерб составил более пятисот тысяч рублей.

Более ста лет назад картина уже подверглась нападению вандала. В 1913 году иконописец и старообрядец Абрам Балашов нанес по полотну три удара ножом, тогда произведение восстанавливал сам Илья Репин.