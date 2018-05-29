В Ростове пассажира "Победы" сняли с рейса из-за сообщения о бомбе

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пассажир "Победы" во время посадки на рейс в Ростове заявил, что у него в сумке бомба. Об этом РИА Новости сообщил представитель авиакомпании.

"Во время посадки пассажиров рейса DP853 в аэропорту Ростова один из пассажиров сообщил бортпроводнику, что в его сумке бомба. Он был незамедлительно отстранен от перелета под контролем сотрудников полиции, а сотрудники службы авиационной безопасности с кинологами провели локальный досмотр самолета", — рассказал представитель.

Взрывное устройство не обнаружено, отметил он.

"Необдуманное и безалаберное заявление стало причиной задержки вылета рейса в Тбилиси на 35 минут, также ожидается задержка обратного рейса в Ростов DP854", — добавили в авиакомпании.

Все вынужденные убытки компании из-за задержки рейсов будут взысканы с нарушителя, подчеркнули в лоукостере.