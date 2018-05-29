Пассажиры автобуса, пострадавшие в ДТП в Мурманске, застрахованы в "Согазе"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пассажиры автобуса, пострадавшие в понедельник в ДТП с внедорожником в Мурманске, застрахованы в страховой компании "Согаз" и могут рассчитывать на выплаты до 2 миллионов рублей, сообщает компания во вторник.

"Гражданская ответственность владельца автобуса, попавшего в ДТП на улице Полярные Зори в Мурманске, застрахована в АО "Согаз". Пассажиры автобуса, пострадавшие в результате этой аварии, имеют право на выплаты в соответствии с требованиями закона (до 2 миллионов рублей — ред.)", — говорится в сообщении.

Авария произошла в районе дома 22 по улице Полярные Зори в Мурманске: автомобиль Nissan Navara столкнулся с автобусом, следующим по маршруту №10, после чего автобус столкнулся еще с двумя транспортными средствами. По предварительной информации, автомобиль Nissan по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП пострадали восемь пассажиров и водитель автобуса, а также пассажир Nissan. Водитель автомобиля погиб на месте.