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Происшествия

Повредивший картину в Третьяковской галерее попросил помощи правозащитников

Сюжет:
Нападение на картину Репина в Третьяковке (36)
15:0929.05.2018
(обновлено: 15:14 29.05.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкИгорь Подпорин, обвиняемый в умышленном повреждении картины Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван , во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Замоскворецком суде Москвы. 29 мая 2018Игорь Подпорин, обвиняемый в умышленном повреждении картины Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван , во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Замоскворецком суде Москвы. 29 мая 2018
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Испортивший картину в Третьяковской галерее мужчина заявил о давлении на него и угрозах, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы, где будет решаться вопрос о его аресте.

"На меня оказывалось давление, в том числе сотрудники галереи. Я хотел бы обратиться в правозащитную организацию. Угрожали, в том числе, убийством", — сказал в суде журналистам Игорь Подпорин.

Кроме того, мужчина пояснил, что повредил картину из чувства протеста. "Потому что он причислен к лику святых", — сказал он про царя Ивана Грозного, объясняя причины своего поступка.

Ранее адвокат задержанного пояснил, что Подпорин "сам не понимает", что сделал.

Во время брифинга по поводу повреждения картины И. Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Инцидент произошел 25 мая в 20.55, прямо перед закрытием Третьяковки, один из последних посетителей прорвался в уже пустой зал Ильи Репина сквозь сотрудников галереи, проводивших осмотр залов перед их закрытием, и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван…" несколько ударов металлической стойкой ограждения.

В результате ударов толстое стекло, защищавшее работу от колебаний температурно-влажностного режима, было разбито. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали, сказали в пресс-службе музея.

Подозреваемый в порче картины Ильи Репина Ивана Грозного и его сына в Третьяковской галерее Игорь Подпорин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Повредившего картину Репина ранее не привлекали к ответственности
В суде, где ему в субботу должны были избрать меру пресечения, мужчина объяснил, что повредил картину, поскольку возмутился ее содержанием. Он признался, что перед происшествием выпил в буфете музея.

За содеянное мужчине может грозить до трех лет тюрьмы. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ "повреждение объектов культурного наследия", которая предусматривает штраф до 3 миллионов рублей или в размере дохода за период до трех лет, либо обязательные работы на срок до 400 часов, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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Происшествия
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
andreas.globetrotter
И сразу прикинулся невинной овечкой. В зиндан его!
15:12
29.05.2018
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mihail.g.dmitriev
Не пойму, зачем в музее продаю спиртное?
15:19
29.05.2018
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