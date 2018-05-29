Повредивший картину в Третьяковской галерее попросил помощи правозащитников

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Испортивший картину в Третьяковской галерее мужчина заявил о давлении на него и угрозах, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы, где будет решаться вопрос о его аресте.
"На меня оказывалось давление, в том числе сотрудники галереи. Я хотел бы обратиться в правозащитную организацию. Угрожали, в том числе, убийством", — сказал в суде журналистам Игорь Подпорин.
Кроме того, мужчина пояснил, что повредил картину из чувства протеста. "Потому что он причислен к лику святых", — сказал он про царя Ивана Грозного, объясняя причины своего поступка.
Ранее адвокат задержанного пояснил, что Подпорин "сам не понимает", что сделал.
В результате ударов толстое стекло, защищавшее работу от колебаний температурно-влажностного режима, было разбито. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали, сказали в пресс-службе музея.
За содеянное мужчине может грозить до трех лет тюрьмы. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ "повреждение объектов культурного наследия", которая предусматривает штраф до 3 миллионов рублей или в размере дохода за период до трех лет, либо обязательные работы на срок до 400 часов, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.