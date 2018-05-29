Повредивший картину в Третьяковской галерее попросил помощи правозащитников

Игорь Подпорин, обвиняемый в умышленном повреждении картины Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван , во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Замоскворецком суде Москвы. 29 мая 2018

Игорь Подпорин, обвиняемый в умышленном повреждении картины Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван , во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Замоскворецком суде Москвы. 29 мая 2018

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Испортивший картину в Третьяковской галерее мужчина заявил о давлении на него и угрозах, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы, где будет решаться вопрос о его аресте.

"На меня оказывалось давление, в том числе сотрудники галереи. Я хотел бы обратиться в правозащитную организацию. Угрожали, в том числе, убийством", — сказал в суде журналистам Игорь Подпорин.

Кроме того, мужчина пояснил, что повредил картину из чувства протеста. "Потому что он причислен к лику святых", — сказал он про царя Ивана Грозного, объясняя причины своего поступка.

Ранее адвокат задержанного пояснил, что Подпорин "сам не понимает", что сделал.

Инцидент произошел 25 мая в 20.55, прямо перед закрытием Третьяковки, один из последних посетителей прорвался в уже пустой зал Ильи Репина сквозь сотрудников галереи, проводивших осмотр залов перед их закрытием, и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван…" несколько ударов металлической стойкой ограждения.

В результате ударов толстое стекло, защищавшее работу от колебаний температурно-влажностного режима, было разбито. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали, сказали в пресс-службе музея.

В суде, где ему в субботу должны были избрать меру пресечения, мужчина объяснил, что повредил картину, поскольку возмутился ее содержанием. Он признался, что перед происшествием выпил в буфете музея.

За содеянное мужчине может грозить до трех лет тюрьмы. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ "повреждение объектов культурного наследия", которая предусматривает штраф до 3 миллионов рублей или в размере дохода за период до трех лет, либо обязательные работы на срок до 400 часов, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.