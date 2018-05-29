Адвокаты пяти фигурантов дела о ЧП в Кемерово обжаловали продление ареста

КЕМЕРОВО, 29 мая — РИА Новости. Адвокаты пяти обвиняемых по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", унесшем жизни 60 человек, подали апелляционные жалобы на постановление Центрального районного суда города Кемерово о продлении им срока содержания под стражей, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе инстанции.

"Защитниками обвиняемых Комковой, Судденок, Богдановой, Никитина, Соболева обжаловано постановление Центрального районного суда Кемерово от 21 мая 2018 года о продлении срока содержания под стражей", — сообщили в суде.

Всего в рамках уголовного дела задержаны 10 человек. В апреле Кемеровский областной суд оставил под арестом до 11 июня начальника пожарного звена Сергея Генина, обвиняемого в халатности. До 25 июля под стражей будут находиться начальник ГУМЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григорий Терентьев.

Также суд продлил до 24 августа арест технического директора компании-собственника ТЦ Георгия Соболева, сотрудника компании, отвечавшей за монтаж и исправность пожарной сигнализации в здании ТЦ, Александра Никитина и сотрудника ЧОП Сергея Антюшина, который, как полагает следствие, не включил систему оповещения о пожаре.

До 25 августа под стражей останутся управляющая ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок, теперь уже бывший генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которому принадлежит здание торгово-развлекательного центра, Юлия Богданова, бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова и руководитель обслуживающей систему противопожарной безопасности ТЦ компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко.