В Забайкалье нашли пропавший с радаров вертолет, экипаж жив

ЧИТА, 29 мая — РИА Новости. Пропавший в Забайкалье вертолет найден, люди живы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Вертолет, пропавший в Забайкалье, найден, люди живы. Он исчез с радаров, потому что загорелся. В настоящее время в квадрат поисков отправлены спасательные службы", — сказал собеседник агентства.

Вертолет с тремя человеками на борту, арендованный у регионального отделения ДОСААФ Сохондинским заповедником Кыринского района, проводил авиапатрулирование и заброску грузов. Он должен быть выйти на связь в 14.00 (8.00 мск). Как уточнили в Минприроды, судно следовало с грузом для строительства смотровой площадки для наблюдения за дикими животными в рамках осуществляемой заповедником программы мониторинга.

О характеристиках вертолета Ми-2 читайте в справке РИА Новости>>