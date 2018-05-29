Захвативший заложников в Москве мужчина объяснил свой поступок

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Мужчина, который удерживал в заложниках семью на улице Молостовых на востоке Москвы, в ходе допроса признал вину и пояснил, что пошел на преступление из-за личной неприязни, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

В четверг, 25 мая, вооруженный мужчина взял в заложники семью из трех человек в доме на улице Молостовых на востоке Москвы, территория вокруг здания была оцеплена. Позже стало известно, что злоумышленник ранил одного из заложников (мужчину), в результате чего тот скончался. Преступник был задержан и доставлен в больницу, так как он нанес себе ножевое ранение при задержании. СК РФ возбудил уголовное дело. Правоохранители установили, что подозреваемый ранее заявлял в полицию о том, что якобы "черными риелторами" была незаконно отчуждена доля в его двухкомнатной квартире.

"Следователи, получив разрешение врачей, допросили злоумышленника и предъявили ему обвинение. В ходе допроса мужчина признал вину и пояснил, что удержание семьи и убийство супруга потерпевшей он совершил на почве личных неприязненных отношений, возникших в период проживания с ними в одной квартире", — говорится в сообщении.

Также добавляется, что следователи предъявили мужчине обвинение в совершении преступлений по статьям "убийство с особой жестокостью" и "захват заложников, повлекший умышленное причинение смерти человеку".